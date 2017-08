Der Aufsichtsrat der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Britta Wirtz frühzeitig vor Ablauf des jetzigen Dienstvertrags für weitere fünf Jahre zur Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH zu bestellen.

"Ich freue mich, dass Britta Wirtz damit ihre erfolgreiche Arbeit bei der KMK fortführt", wird die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz in einer Pressemitteilung der GmbH zitiert. "Mit der Vertragsverlängerung erkennt der Aufsichtsrat ihre bisherigen Erfolge im Messe- und Kongressgeschäft an. In den kommenden Jahren gilt es nun, diese positiven Entwicklungen fortzuführen und mit Blick auf die laufende Modernisierung der Stadthalle, den Messe- und Kongressstandort Karlsruhe weiter auszubauen und weitere Schwerpunkte, gerade im IT- und Wissenschaftsbereich, zu setzen."

Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin Britta Wirtz ist seit 2009 Geschäftsführerin der KMK und war zunächst Sprecherin der Geschäftsführung. Seit 2014 ist sie alleinige KMK-Geschäftsführerin. Zuletzt konnte die KMK nach eigenen Angaben den erzielten Jahresumsatz mit 30,6 Millionen Euro fast verdoppeln.