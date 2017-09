Post-Kunden könnten heute vor verschlossenen Türen stehen. Hintergrund sind die Tarifgespräche bei der Postbank, in deren Niederlassungen auch Post- und Paketdienste ausgeführt werden.

Von 115 Postbank-Filialen in Baden-Württemberg blieben am Mittwoch planmäßig 99 geschlossen, sagte eine Postbank-Sprecherin. Sie wies aber darauf hin, dass Automaten in Selbstbedienungs-Räumen natürlich weiter zur Verfügung stünden. Der Postbank-Betriebsrat hat die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung geladen, um über den Stand der Dinge in den Tarifgesprächen zu informieren. Die Arbeitnehmerseite fordert fünf Prozent mehr Geld und einen Kündigungsschutz bis Ende 2022.

Neben Karlsruhe bleiben auch in Freiburg, Mannheim und Ulm am Mittwoch den Angaben zufolge alle Postbank-Center geschlossen. Auch in anderen Teilen des Bundesgebiets bleiben viele Postbank-Filialen am Mittwoch zu. Unberührt von den zeitweiligen Schließungen bleiben die zahlreichen Post-Schalter in Kiosken und anderen Geschäften, die Dienstleistungen für den Bonner Konzern übernehmen.