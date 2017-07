vor 14 Stunden Karlsruhe Verbraucherexpertin Eva Bell wird neue LUBW-Präsidentin

Die Ernährungswissenschaftlerin und frühere Verbraucherschützerin Eva Bell (53) wird neue Präsidentin der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW). Wie das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, löst sie am 1. September die langjährige Präsidentin Margareta Barth ab, die auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Amt scheidet.

