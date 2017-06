In der aktuellen Ausgabe des "QS World University Ranking" belegt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Platz 107. Das meldet die Karlsruher Universität in einer Pressemeldung. Besonders gut schneidet das KIT nach eigener Aussage bei der "Reputation bei Arbeitgebern" ab.

International erreicht das KIT den 36. Platz, deutschlandweit sogar Platz drei. Im nationalen Vergleich belegt das KIT eigenen Angaben zufolge im Gesamtranking Platz vier und bestätigt damit das gute Abschneiden der Vorjahre.

Das KIT und seine Absolventen genießen laut Pressemitteilung bei Arbeitgebern einen hervorragenden Ruf: Beim Indikator "Employer Reputation" hat sich das KIT im Vergleich zum Vorjahr um einige Ränge verbessert (von 44 auf 36). Weitere Indikatoren im Gesamtranking beziehen sich etwa auf die Akademische Reputation, Zitationen und die Internationalisierung.

Im aktuellen Fachbereichsranking von QS erreichte das KIT im März in neun Fächern die internationalen Top 100. In zwei davon – Physik und Materialwissenschaften – gehört das KIT nach eigener Aussage sogar zu den 50 besten Universitäten der Welt. Insgesamt schneidet das KIT besonders stark in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern ab.