Unternehmen, die sich durch großes Engagement für den betrieblichen Umweltschutz auszeichnen, haben die Chance den "Umweltpreis für Unternehmen" des Landes Baden-Württemberg zu gewinnen. Die Stadtwerke Karlsruhe sind in der Kategorie 'Handel und Dienstleistungen' nominiert. Den Umweltpreis haben die Stadtwerke bereits im Jahr 2010 gewonnen, wie in einer Pressemitteilung berichtet wird.

Bei der Vergabe des Preises stehe im Vordergrund, dass das Unternehmen unter den Gesichtspunkten des Umwelt- und Klimaschutzes, der Ressourcenschonung sowie der Energieeffizienz als beispielhaft und wegweisend eingestuft werden kann, so Karl Roth, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe. "Daher ist allein schon die Nominierung eine besondere Auszeichnung für uns."

Insgesamt zeichnet das Land vier Umweltpreisträger in vier verschiedenen Kategorien aus, 19 Unternehmen von insgesamt 51 Wettbewerbsteilnehmern haben sich qualifiziert. Die Preisverleihung durch Umweltminister Franz Untersteller findet am 17. November 2016 in Stuttgart statt.

Die Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert, die in den betrieblichen Umweltschutz investiert werden müssen. Der Umweltpreis für Unternehmen im zweijährlichen Turnus verliehen. In diesem Jahr wird der Preis zum 17. Mal verliehen.