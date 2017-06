Solide Zahlen, wichtige Projekte im Plan und die richtigen Lösungen für die Zukunft des Bankgeschäfts - sehr zufrieden zeigte sich Vorstandsvorsitzender Klaus-Peter Bruns zwei Jahre nach dem Zusammenschluss heute auf der Hauptversammlung der Fiducia & GAD IT AG.

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete der IT-Dienstleister für rund 1.000 Volksbanken und Raiffeisenbanken einen Umsatz von 1.229 Millionen Euro (Vorjahr: 1.182 Mio.). Der Konzernumsatz liegt bei 1.399 Millionen Euro (Vorjahr: 1.298 Mio. Euro). Die Zahlen hat das Unternehmen im Rahmen eines Presseberichts zur Hauptversammlung veröffentlicht.

Das derzeit wichtigste Projekt der Fiducia & GAD ist nach eigenen Angaben das "größten Migrationsprojekt Deutschlands". Dabei werden aktuell sämtliche Banken aus dem Geschäftsgebiet der ehemaligen GAD eG auf das Bankverfahren agree21Banking umgestellt. "Nachdem wir die Pilot-Migrationen erfolgreich abgeschlossen hatten, konnten wir im Februar die Umstellung aller Banken starten", so Klaus-Peter Bruns. Insgesamt werden in 64 Migrationsserien an 64 Wochenenden rund 350 Banken mit 60.000 Arbeitsplätzen und 15.000 SB-Geräten auf das neue Verfahren migriert. Die ersten neun Serien mit 48 Banken sind bereits erfolgreich abgeschlossen.

"Die Migration läuft damit erfreulich rund. Wir befinden uns bei unserer IT-Konsolidierung auf einem guten Weg und werden unsere Zusagen aus der Fusion erfüllen", fasste Bruns zusammen. Das Ziel: Bis Ende 2019 wird die Migration auf das neue IT-Verfahren agree21Banking inklusive einer gemeinsamen Cloud-Plattform für alle Volksbanken und Raiffeisenbanken abgeschlossen sein.