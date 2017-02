Die Wirtschaft im Industrie- und Handelskammer (IHK)-Bezirk Karlsruhe starte im Branchendurchschnitt mit viel Schwung ins neue Jahr, so die IHK in einer Pressemeldung. Die Geschäfte würden auf hohem Niveau verlaufen und man blicke zuversichtlich auf das Jahr 2017.

Der Konjunkturklimaindex der IHK stellt die Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Geschäftslage in einem Wert dar. Dieser Wert liegt zu Jahresbeginn 2017 bei 137 Punkten und damit fünf Punkte über dem Wert der Vorumfrage. Die Unternehmen hätten weiterhin Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Der allgemein gute Geschäftsverlaufs würde sich auch in gestiegenen Investitionen niederschlagen.

Zu Jahresbeginn 2017 seien die Geschäfte der regionalen Wirtschaft insgesamt gut gelaufen. Die regionale Wirtschaft profitiert von der hohen technologischen Kompetenz ihrer Produkte und Dienstleistungen und damit ihrer hohen Wettbewerbsfähigkeit, so Wolfgang Grenke, IHK-Präsident.

52 Prozent der Betriebe bewerten ihre aktuelle Situation als gut, gegenüber dem Herbst 2016 ein Anstieg um vier Prozentpunkte. Weitere 43 Prozent berichten über einen befriedigenden Geschäftsverlauf. Bei unverändert fünf Prozent liegt der Anteil der Unternehmen, die über schlecht laufende Geschäfte klagen. Die Betriebe melden per Saldo gestiegene Umsätze, eine ansehnliche Ertragslage und tendenziell steigende Auftragseingänge.

Fachkräftemangel, Nachfrage und hohe Arbeitskosten bereiten Wirtschaft Sorgen

Der Anteil der Optimisten, die im laufenden Jahr gute Geschäfte erwarten, ist von 31 Prozent im Herbst 2016 auf 35 Prozent zu Jahresbeginn 2017 gestiegen. Im Gegenzug ging der Anteil der Pessimisten um zwei Prozentpunkte auf derzeit neun Prozent zurück. Die größten Sorgen bereiten den Unternehmen derzeit der Fachkräftemangel sowie die Entwicklung der Inlandsnachfrage und der Arbeitskosten.

Was die Beschäftigungspläne betrifft, so meldet die IHK positive Aussichten. Beschäftigungspläne seien aufwärts gerichtet. 28 Prozent der Betriebe haben einen Mehrbedarf an Arbeitskräften, 13 Prozent sehen Personalkürzungen auf sich zukommen (Herbst 2016: 25 bzw. elf Prozent). Den höchsten Personalbedarf meldet aktuell der Dienstleistungssektor, gefolgt vom Einzelhandel und der Industrie.

Mehr Investitionen im Inland

Die Bereitschaft der regionalen Wirtschaft, in den kommenden zwölf Monaten im Inland zu investieren, ist deutlich gestiegen. 35 Prozent der Betriebe werden im laufenden Jahr voraussichtlich ihre Investitionsausgaben erhöhen (Herbst 2016: 29 Prozent). Knapp jedes zweite Unternehmen plant für die nächste Zeit mit konstanten Inlandsinvestitionen. Der Anteil der Betriebe, die ihre Investitionen reduzieren oder gar keine tätigen wollen, ist ebenso gesunken. In den Fokus gerückt seien Investitionen, die mit der Erweiterung des Geschäftsbetriebes einhergehen.