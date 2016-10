Umfrage bestätigt: Karlsruhe ist attraktiv, wird aber seltener besucht

Anzeige

Kultur, Events, Einkaufen: Wenn Menschen in der Region in die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg kommen, dann vor allem aus diesen Gründen. Der häufigste Anlass für Fahrten nach Karlsruhe ist dabei- wie auch in den letzten Jahren - das Einzelhandelsangebot. Zu diesem Ergebnis kommt die Regionalumfrage 2016, welche von Oberbürgermeister Frank Mentrup und Wirtschafts-Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz offiziell vorgestellt wurde.

Wie attraktiv ist das Karlsruher Stadtzentrum?

1.200 Menschen in der Region ab 18 Jahren wurden für die neuste Erhebung befragt. Das Ergebnis: Der häufigste Anlass für den Besuch in Karlsruhe ist laut dieser Umfrage "Einkaufen in der Fußgängerzone" (rund 80 Prozent), dicht gefolgt von "Einkaufen im Ettlinger Tor" (78 Prozent). Aber auch ein Besuch im Schloss oder dem Schlossgarten steht bei den Befragten hoch im Kurs (73,6 Prozent). "Oft werden die Anlässe auch miteinander verbunden", so Oberbürgermeister Mentrup bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Spricht das für die Attraktivität der Karlsruher Innenstadt? Hier sind die Meinungen der Befragten geteilt. Über die Hälfte der 1.200 Personen (56,7 Prozent) gibt an, dass Karlsruhe grundsätzlich ihren Vorstellungen eines attraktiven Stadtzentrums entspricht. 28 Prozent wiederum fordern von der Stadt deutliche Verbesserungen. 15 Prozent der Befragten gaben sogar an, die Karlsruher Innenstadt gar nicht zu kennen.

Vergleicht man diese Zahlen mit der Regionalumfrage von 2012, zeigt sich, dass die Innenstadt in der Wahrnehmung der Befragten an Attraktivität verloren hat. Vor vier Jahren gaben noch 63 Prozent der Teilnehmer an, die Karlsruher City sei ein attraktives Stadtzentrum. Aber: Im Vergleich mit den Werten aus weiter vorangegangenen Jahren ist auch kein deutlicher Abwärtstrend erkennbar. Hier bewegt sich der Wert im Schnitt etwa bei 56 Prozent.

Baustellen sind Karlsruhes Handicap

Eine weitere Erkenntnis der Stadt: Die Bevölkerung aus der Region kommt seltener in die Fächerstadt. Der Anteil derer, die einmal pro Woche in die Fächerstadt kommen, ist von rund 28 Prozent (2012) auf 19 Prozent (2016) gefallen. 26 Prozent der Befragte geben an, in den vergangenen 12 Monaten nicht in Karlsruhe gewesen zu sein. Dies stellt seit Beginn dieser Aufzeichnung ein Höchstwert dar.

Das größte Problem für die Besucher aus der Umgebung: die Baustellen. 78 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass zur Steigerung der Attraktivität die Zahl der Baustellen reduziert werden müsse. "Es ist eine schwere Zeit, das ist unumstritten", betont Bürgermeisterin Luczak-Schwarz, "aber wir sind am Puls der Händler, um frühzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen."

"Wir haben Baustellen nicht nur in der Innenstadt, sondern auch beispielsweise auf der Autobahn", so Mentrup. Das Problem: Mit rund 60 Prozent kommen die meisten Menschen aus der Region nach wie vor mit dem Auto in die Fächerstadt. Daher müsse die Erreichbarkeit verbessert werden, denn "wir bleiben hochinteressant für die Region", so Mentrup. Viele Schwächen würden sich zudem mit Abschluss der Kombilösung erübrigen. "Ab 2022 liegen keine Schienen mehr in der Innenstadt", so der Oberbürgermeister. Das würde dann den Weg frei machen für eine neue Stadtgestaltung.