Am ersten Juli-Wochenende sind wieder tausende Tuning-Fans auf der Karlsruher Messe zu Gast. Die Rockford Fosgate Tuning Days stehen an und heißen PS-Junkies aus ganz Euopa willkommen. Am 1. und 2. Juli können rund 4.000 Fahrzeuge aus zwölf Ländern in der Messehalle Karlsruhe begutachtet werden.

Seit 2008 werden die "Tuning Days" in Karlsruhe veranstaltet und haben der Stadt zwischenzeitlich den Ruf einer Tuning-Hauptstadt erarbeitet. Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr etwa 10.000 Besucher über die beiden Tage. Veranstaltet wird die Tuningmesse wieder von Mitgliedern der Tuningszene Karlsruhe.



Auf drei Bühnen versprechen die Veranstalter ein vielfältiges Rahmenprogramm. Über 300 Pokale werden für die schönsten Fahrzeuge vergeben. In weiteren Wettbewerben werden die Besten der Besten in Car Hifi Lautstärkenmessung oder Schalldruckmessung gesucht. In der "Rockstar Hall of Fame" werden 350 ausgewählte Showfahrzeuge ausgestellt sein.

Rockford Fosgate Tuningdays 2016 Alle Bilder

Driftshow, Rockford Fosgate Tuningdays, Messe Alle Bilder



Was die "Tuning Days" in Karlsruhe ausmache, sei der familiäre Charakter, so die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung. Die drei Veranstalter – Markus Schröck, Denis Marasciulo und Bastian Bentenrieder – wickeln die gesamte Organisation, Moderation, Wegweisung, Einlass-Situation und mit einem gewachsenen Freundeskreis von Tuningbegeisterten ab. Zur Veranstaltung selbst sind mehr als 60 Teammitglieder im Einsatz.

Öffnungszeiten: Samstag, 1. Juli von 8 bis 18 Uhr, Sonntag, 2. Juli 2018 von 8 bis 16 Uhr