Die zahlreichen Stände der TIERisch gut in einer der Messehallen Bild:TIERisch gut



Anzeige

"Ich freue mich, dass die Messe bei vielen Tierliebhabern im Südwesten als fester Termin am Jahresende eingeplant ist", so Britta Wirtz, Geschäftsführerin der KMK. "Die stabilen Besucherzahlen der 'Tierisch gut' und die gewachsene Kaufbereitschaft der Besucher spiegeln die Bedeutung und das Interesse am Haustier wider."

Das Angebot der Messe sei bei den Besucher gut angekommen, so die KMK. "93 Prozent der Befragten waren zufrieden mit ihrem Besuch – jeder Dritte vergab wiederum die Bestnote", heißt es in der Pressemitteilung. Beliebt waren laut Veranstalter vor allem das kostenlose Vortrags- und Seminarangebot. Besonders interessiert waren die Besucher am Thema Tiergesundheit.