vor 1 Stunde Karlsruhe Testfeld für autonomes Fahren in Karlsruhe vor Probebetrieb

Vor dem Start des Probebetriebs kommt der Aufbau der Technik für das Testfeld zum autonomen Fahren in Baden-Württemberg voran. In Karlsruhe wurden nach Angaben des Forschungszentrums Informatik (FZI) seit dem Spätsommer Kameras für die erste Messstation an einer Kreuzung installiert.

