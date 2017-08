Am 6. Oktober lädt Oberbürgermeister Frank Mentrup zu einem öffentlichen Bürgerforum zum Thema "Testfeld Autonomes Fahren" ein. Mit Hilfe des Testfelds sollen in der Fächerstadt zukünftig Fahrzeugsysteme für automatisiertes und vernetztes Fahren im realen Straßenverkehr entwickelt werden. Ende des Jahres sollen hierfür die ersten Praxis-Module getestet werden.

Seit 2016 werde auf vielen Ebenen das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg (TAF BW) aufgebaut. Ende 2017 sollen nun erste Module des Testfelds in Karlsruhe im Probebetrieb getestet werden. Dazu werden Verkehrsflächen unterschiedlichster Art für das automatisierte Fahren vorbereitet, unter anderem hochgenaue 3D-Karten erzeugt sowie Sensoren zur Echtzeiterfassung des Verkehrs und dessen Einflussfaktoren installiert.

Das teilt die Stadt in einer Presseinformation mit.

Aus diesem Anlass lädt Oberbürgermeister Frank Mentrup für Freitag, 6. Oktober, um 17.30 Uhr zu einem öffentlichen Bürgerforum zum Thema "Testfeld Autonomes Fahren in Karlsruhe" ins Bürgerzentrum Südwerk in der Henriette-Obermüller-Straße 10 ein. Dort werden neben Mentrup selbst auch weitere Fachleute anwesend sein, um über die Vorarbeiten und die Vorbereitung der ersten Verkehrsflächen für vernetztes und automatisiertes Fahren zu informieren. Anschließend bekommen die Bürger die Möglichkeit an Thementischen mit den Vertretern des Testfeld-Konsortiums ins Gespräch zu kommen.