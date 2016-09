Technikbegeisterte im ZKM: Das Code_n Festival zeigt Ausblicke in die Zukunft

Anzeige

"Das Festival soll Karlsruhe weiterbringen, vor allem soll es die IT-Branche vorantreiben. Karlsruhe ist hier ein gestaltender Motor", so Martin Hubschneider Geschäftsführender Vorstand des CyberForum.

Die Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz erklärt die Attraktivität für Technologie Unternehmen in Karlsruhe, mit der besonderen digitalen Geschichte Karlsruhes. "Die Stadt investiert ein Budget, um Schwerpunkte in der Technologie zu setzten."

"In Karlsruhe müssen die Momente generiert werden, da es viel Potential gibt, um etwas in Gang zu setzten. Das ist zwar möglich, aber auch eine Frage des Geldes", so der Vorstandes Vorsitzende des CyberForums Matthias Hornberger.

Karlsruhe im 19. Jahrhundert, in 3D erleben

Die Studierenden der Fakultät für Informationsmanagement und Medien entwickelten in ihrem Studiengang zu Geoinformationsmanagment ein 3D-Abbild vom historischen Karlsruhe. Die virtuelle Stadt wird durch eine 3D-Brille sichtbar, mit einem Controller muss man gleichzeitig auf den Boden zielen dann erscheint ein Leaserstrahl, per Knopfdruck wird sich vorwärts bewegt. "Durch diese Technik ist es möglich durch die gesamte Karlsruher Innenstadt zu laufen. Dargestellt wird die Stadt in fünf Zeitabschnitten", erklärte Detlef Günther-Diringer von der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft. Wer sich beispielsweise durch das 19. Jahrhundert in Karlsruhe bewegen will, kann das derzeit im Prinz-Max-Palais testen.

Wenn Matthias Hornberger das Code_n Festival beschreiben soll, bezeichnet es als Innovationsfestival. "Das ganze Festival kreierte Ulrich Dietz. Hierzu kamen 5.000 Start-Ups aus Europäischen Unternehmen. Das Festival soll die TechnologieRegion Karlsruhe international bekannt machen", erklärte Hornberger.

Die Unternehmen präsentieren auf dem Festival, Technologien die Firmen bei ihrer Arbeit unterstützen und ihnen die Arbeit erleichtern sollen. Aber auch Technologien für jedermann, die in der Zukunft relevant seien können. Außerdem gibt es zahlreiche Vorträge zum Thema.

Mit dem Smartphone an der Kasse bezahlen

So entwickelte die Firma GFT hat eine App, die als Ersatz für Bargeld und EC-Karte dienen soll. Um das zu ermöglichen, gibt es einen sogenannten Beacon, der aussieht wie ein großer Radiergummi. In dem ist ein Chip enthalten, der das Smartphone per Bluetooth mit dem Geldautomaten verbindet. Somit sollen Rechnungen sofort überweisbar und an der Kasse bezahlbar sein. Die App ist auf dem freien Markt aber noch nicht verfügbar, da es sich bei der Firma GFT um ein Entwicklungslabor handelt, erklärte Sara Valleibene.

Auch die Firma Trumpf entwickelte eine Software, mit der werde es möglich sein Produktionsabläufe per Mausklick zu überwachen und zu steuern. Mit der Software sei es sogar möglich zu erkennen, wenn die Maschine dabei ist kaputt zu gehen. Aber auch wenn das Material knapp wird, könne sofort per Mausklick nachbestellt werden.