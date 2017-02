Um die beruflichen Perspektiven von jungen Menschen, die in Armut leben, geht es bei einer Veranstaltung der „Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative“ am 16. und 17. Februar in Karlsruhe. Das berichtet der Stadtjugendausschuss.

Die Stadt Karlsruhe ist im vergangenen Jahr auf Beschluss des Gemeinderats der Initiative beigetreten. Sie koordiniert die Arbeit von Kommunen und Landkreisen in Deutschland für Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt.

Das "JahresforumExtra" findet zum ersten Mal in Karlsruhe statt und bringt Fachkräfte aus dem Bereich Soziales, Vertreter von Verbänden und Institutionen sowie Wissenschaftler aus ganz Deutschland zusammen. In rund 30 Vorträgen und Facharbeitsgruppen wird das Thema an beiden Tagen sowohl theoretisch als auch praktisch beleuchtet. Was macht Armut mit jungen Menschen? Was ist dran an "Bildungsarmut"? Wie geht die Gesellschaft mit jungen Menschen um, die von Armut betroffen sind? Drei von vielen Fragen, zu denen Referenten Stellung beziehen werden.

"Armut im Jugendalter nimmt zu und das in einer Phase, in der viele Weichen für das Erwachsenenleben gestellt werden, vor allem auch, was Ausbildung und Beruf angeht", sagt Susanne Günther, Fachbereichsleitung Bildung und Beruf beim Stadtjugendausschuss. Dort wird die Mitgliedschaft Karlsruhes bei der Weinheimer Initiative im Auftrag der Stadt koordiniert. Der 18. Geburtstag erweise sich dabei als besonders kritische Station, weil bestimmte Hilfeleistungen endeten. „Armutsmilieus, aus denen viele junge Menschen kommen, sind durch Arbeitslosigkeit, gebrochene Arbeitsbiografien, geringe Lohneinkünfte und Arbeitslosengeld II-Bezug geprägt“, macht sie die Problemlage deutlich. Dies werde durch die Gruppe junger Geflüchteter momentan noch verstärkt, die Schwierigkeiten hätten, ihren Weg in die Ausbildung oder in die Arbeitswelt zu finden.

Die Tagung, die zum einen im Achat Hotel am Mendelssohnplatz und im Tollhaus stattfindet, zeigt die verschiedenen Wege der Kommunen und Landkreise auf, mit den Herausforderungen umzugehen. Auch Karlsruhe und seine Projekte beim Übergang von der Schule in den Beruf werden bei der Veranstaltung eine wichtige Rolle spielen. Erwartet werden bis zu 200 Teilnehmer. Anmeldungen zur Veranstaltung sind unter www.kommunale-koordinierung.de möglich.