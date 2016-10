Studien-Start: Hochschule Karlsruhe hat mehr Bewerber als Studienplätze

Anzeige

Im Wintersemester 2016/17 werden laut Pressemeldung in den Bachelorstudiengängen 1.348 Studienanfängerplätze vergeben. Für seien 7.721 Bewerbungen eingegangen. Die Bewerberzahl habe sich damit gegenüber dem vergangenen Wintersemester um rund 12 Prozent verringert.

Medien, Maschinenbau und Informatik liegen hoch im Kurs

Die stärkste Nachfrage ist in den Bachelorstudiengängen Kommunikation und Medienmanagement (1.264 Bewerbungen auf 70 Plätze), International Management (1 155 Bewerbungen auf 153 Plätze), Wirtschaftsingenieurwesen (1.077 Bewerbungen auf 213 Plätze) sowie Medien- und Kommunikationsinformatik (289 Bewerbungen auf 30 Plätze) zu verzeichnen, wie die Hochschule weiter mitteilt.

Gut sei auch die Nachfrage auch in den meisten ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen: Bei 100 Plätzen im Maschinenbau wären dies 614 Bewerbungen, 401 auf 53 Plätze in der Fahrzeugtechnologie, 405 auf 45 Plätze im Bauingenieurwesen und 521 auf 49 Plätze in der Architektur.

Ungebrochen sei auch das Interesse an einem Informatikstudium: Neben der Medien- und Kommunikationsinformatik bewarben sich nach Aussage der Hochschule auf 67 Plätze in der Informatik 272 Interessenten und in der Wirtschaftsinformatik waren dies 509 auf 76 Plätze.

Hochschule erneut überbucht

Bei den Masterstudiengängen kamen im Wintersemester 2016/17 auf 281 Studienanfängerplätze 1.472 Bewerbungen. "Deren Zahl ging damit gegenüber dem vorangegangenen Wintersemester um rund 14 Prozent zurück", heißt es in der Meldung. Zu den Spitzenreitern im Bewerberinteresse habe neben Kommunikation und Medienmanagement, International Management, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau im Gegensatz zu den Bachelorstudiengängen auch Elektro- und Informationstechnik gezählt.

In der Summe ist die Hochschule nach eigener Aussage sehr gut ausgelastet: 1.586 Studierende wurden in den Bachelorstudiengängen bei 1.348 verfügbaren Erstsemesterplätzen aufgenommen, 337 bei 281 verfügbaren Plätzen in den Masterstudiengängen – die Hochschule sei damit erneut überbucht.