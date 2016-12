vor 16 Stunden Karlsruhe Strom und Wasser für Karlsruhe: Stadt schließt Vereinbarung mit Stadtwerken

Am Mittwoch wurden die so genannten Konzessionsverträge durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stadtwerke Karlsruhe, Michael Homann und Oberbürgermeister Frank Mentrup unterzeichnet. Sie erlauben den Stadtwerken auch in Zukunft die Stadt mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser zu versorgen.