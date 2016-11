Streit um Blaue Plakette: Gäbe es Auswirkungen auf die Karlsruher City?

Anzeige

Angesichts der öffentlichen Debatte über die Einführung der blauen Plakette für Kraftfahrzeuge wollen Stadträtin Sabine Zürn und Stadtrat Niko Fostiropoulos von der Linken im Karlsruher Gemeinderat von der Stadt wissen, wie sich diese Maßnahme auf Karlsruhe auswirken würde.

In einer Anfrage wollen die beiden Stadträte wissen, wie viele Fahrzeuge in der Fächerstadt von einer solchen Regelung betroffen wären. Eine weitere Sorge der Karlsruher Linken: In wie weit würden ansässige Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe davon betroffen sein - und wie würde sich die Einführung der blauen Plakette auf die Luftqualität in der Innenstadt auswirken?