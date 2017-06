vor 3 Stunden Karlsruhe Streit um Bausparklausel: Entscheidung im Spätsommer

Im Streit um neue Kündigungsklauseln in Bausparverträgen peilt ein erstes Gericht eine Entscheidung an. Man werde im Spätsommer ein Urteil verkünden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Karlsruhe am Montag nach einer Verhandlung.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern