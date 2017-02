Höhere Gebühren für Händler, Gastronomen und Handwerker: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung hatte die Stadt die Sondernutzungsgebühren ordentlich erhöht. Bei einem Gespräch zwischen der Stadt und den Betroffenen konnte am Freitag ein erster Kompromiss gefunden werden.

"Wir konnten uns auf einen Weg verständigen, wie wir einen für alle Beteiligten akzeptablen Kompromiss erreichen können", fasste Erster Bürgermeister Wolfram Jäger das Ergebnis des Gesprächs mit City Initiative, Handelsverband Nordbaden, Kreishandwerkerschaft und IHK, IG Attraktives Mühlburg, Wirtschaftsvereinigung Durlacher Leben sowie dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zusammen.

Bei den Sondernutzungsgebühren wird die Verwaltung nach eigener Aussage nun prüfen, ob eine Staffelung der Erhöhungen in Frage kommt. Die Staffelung werde fachlich und rechtlich geprüft, so Jäger. Da am Ende der gleiche Betrag für den städtischen Haushalt erbracht werden müsse, habe eine Staffelung durchaus auch ihre Tücken, betonte er. Der Vorschlag werde mit Verbänden von Handel und Gastronomie rückgekoppelt. Letztlich müsse auch der Gemeinderat eingebunden werden.

Stadt will Kompromiss für Handwerker testen

Bei den Handwerkerparkausweisen bleibt es laut Pressemitteilung bei der Erhöhung von 100 auf 200 Euro. Der Ausweis gelte wie bisher für ein Handwerkerfahrzeug. Wieder eingeführt werde jedoch die Möglichkeit, bis zu drei Fahrzeuge auf einen solchen Sonderausweis registrieren zu lassen. Jeweils mit einem der auf dem Ausweis registrierten Fahrzeuge könne ein Handwerksbetrieb das Sonderparkrecht nutzen.

"Da es in der Vergangenheit zum Missbrauch einzelner Handwerker kam – Ausweise wurden kopiert, um ihn parallel für alle drei registrierten Fahrzeuge zu nutzen – hatte die Stadt aktuell nur noch ein Fahrzeug auf dem Ausweis registriert", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Sollten künftig Manipulationsvorfälle bekannt werden, werde die Kreishandwerkerschaft darüber informiert. "Ihr Bemühen wird sein, ihre Mitglieder dafür zu sensibilisieren, dass die gesamte Handwerkerschaft leidet, wenn diese Regelung wegen einzelner 'schwarzer Schafe' erneut außer Kraft gesetzt werden muss."

"Viele Betriebe halten Durststrecke nicht durch"

Die von allen Gesprächsteilnehmern formulierte Bereitschaft der Verständigung umfasst nach Aussage der Stadt auch das Angebot, über außergewöhnliche Aspekte oder auch Sonderfragen in bilateralen Gesprächen zu sprechen. Zudem nahm die Stadt nach eigener Aussage die Bitte mit, die Kommunikation zu verbessern. Mit den Verbänden oder auch im Einzelhandelsforum hätte man vorab besser über die anstehenden Erhöhungen informieren sollen, so die Kritik aus der heutigen Runde.

In einer eigenen Pressemitteilung verweist IHK-Präsident Wolfang Grenke auf die schwierige Situation in der Fächerstadt: "Die Abgabenlasten für die Wirtschaft sind insgesamt schon zu hoch. Ich nenne nur die ständig steigenden Gewerbesteuern. Vor dem Hintergrund der Baustellen und auch der Erhöhung der Parkgebühren in Karlsruhe bleiben Gäste und Kunden weg, so dass die Umsätze zurückgehen. In diesem Karlsruher Baustellenjahrzehnt sollte die Wirtschaft eher durch Abgabensenkung unterstützt werden. Viele Betriebe halten eine solche Durststrecke von mehr als 10 Jahren nicht durch."