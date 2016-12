Der Straßenbau in Baden- Württemberg wurde 2016 vom Bund mit einer Rekordsumme gefördert: Sie ist 17 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Neben den finanziellen Mitteln steigt jedoch auch die Schwierigkeit der Bauprojekte.

Für den Straßenbau in Baden-Württemberg wurden in diesem Jahr 789 Millionen Euro vom Bund zur Verfügung gestellt. Damit wird das Ergebnis von 2015 um 38 Millionen Euro übertroffen und insgesamt ein Rekordergebnis beim Umsatz von Bundesmitteln für die Fernstraßen in Baden-Württemberg erreicht. Das teilt das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur in einer Pressemeldung mit.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen werde der Großteil des Geldes in den Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen und in die Sanierung investiert. Die restliche Summe fließe in weitere Investitionen wie Tunnelnachrüstung und Telematik sowie in die Unterhaltung der Bundesfernstraßen. "Wir arbeiten seit Jahren auf Hochtouren, um den Sanierungsstau weiter abzubauen und Engpässe im Straßennetz zu beheben", fasste Verkehrsminister Winfried Hermann in dieser Woche zusammen.

Eine Steigerung von 17 Prozent gegenüber 2015

Der Bund hätte für 2016 seine Mittel für den Bundesfernstraßenbau in Baden-Württemberg auf 814 Millionen Euro festgesetzt, was einer Steigerung von 17 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 bedeute. Nach derzeitigem Stand werde Baden-Württemberg voraussichtlich 789 Millionen Euro Bundesmittel abrufen.

Die in diesem Jahr von den Ländern nicht umgesetzten Bundesmittel werden im kommenden Jahr wieder zur Verfügung gestellt. "Es verfällt somit kein Geld. Anders als in den Vorjahren sind die Mittel ins neue Jahr übertragbar und stehen aber 2017 erneut zur Verfügung“, so Minister Hermann.

Herausforderungen werden größer

Die Schwierigkeit der Straßenbauprojekte nehme seit Jahren zu, wodurch der Aufwand für die Realisierung der Projekte und für den Umsatz der Mittel stetig steige. "Der Pro-Kopf-Umsatz bei den Investitionsmitteln ist in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch. Umso wichtiger ist es, dass wir den eingeschlagenen Weg zur Stärkung der Straßenbauverwaltung weitergehen", so Minister Hermann. Seit 2013 seien insgesamt 169 zusätzliche Stellen für die Straßenbauverwaltung zur Verfügung gestellt worden.

Eine weitere Herausforderung seien die hohen Kosten für die Planung und die Bauüberwachung bei der Ausführung der Projekte. Derzeit finanzierten die Länder diese Leistungen zum größten Teil aus dem Landeshaushalt. "Das ist sachlich nicht gerechtfertigt und belastet einseitig den Haushalt des Landes. Das Verfahren der Kostenerstattung bei den Planungs- und Bauüberwachungsmitteln muss deshalb dringend geändert und angepasst werden", appellierte Hermann.