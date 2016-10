Stellenabbau bei Karlsruher Spielefirma: Gameforge entlässt rund 90 Mitarbeiter

Anzeige

Der Games-Anbieter "Gameforge" gibt in einer Pressemeldung die umfassendste Restrukturierung der bisherigen Firmengeschichte bekannt: "In einem über die nächsten Wochen und Monate laufenden Prozess wird sich das Unternehmen vollständig aus dem Markt für Mobile-Games zurückziehen, die entsprechende Spieleentwicklung am Standort Karlsruhe einstellen und sich voll auf das Publishing von PC-Titeln fokussieren", heißt es von Seiten der Firma.

Damit gehe weitreichende Anpassungen der Organisation einher, die alle Bereiche betreffen und auch den Abbau von Arbeitsplätzen, zu einem wesentlichen Teil in der Mobile-Games-Division, zur Folge habe. Insgesamt seien nahezu ein Fünftel aller Arbeitsplätze am Standort Karlsruhe betroffen. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um rund 90 Mitarbeiter.

"Im PC-Markt haben sich in den letzten Jahren interessante Opportunitäten ergeben, während der Mobil-Games-Markt sehr viel härter und unbeweglicher geworden ist", sagt Alexander Rösner, Gründer und CEO der Gameforge AG.

"Wir waren weniger erfolgreich als erwartet und ziehen jetzt die Konsequenzen, indem wir uns in allen Bereichen neu aufstellen. Ich bedauere sehr, dass das mit einem Abbau von Stellen zusammen geht, bin aber sicher, dass uns dieser Schnitt zukunftsfähiger macht. Die freigestellten Kollegen werden umfassend und großzügig bei ihrer Suche nach neuen Jobs unterstützt", so der Gründer weiter.

Hintergrund Mit über 20 Titeln und über 450 Millionen registrierten Spielern ist Gameforge der führende Anbieter von Free-to-Play Massively Multiplayer Onlinegames (MMOs) in der westlichen Hemisphäre. Mit Hauptsitz in Karlsruhe bietet die Unternehmensgruppe Spiele in über 75 Ländern an. Das Portfolio umfasst zahlreiche bekannte Marken der Spieleindustrie, darunter client-basierte Titel wie Orcs Must Die! Unchained, HEX: Shards of Fate, die preisgekrönten Rollenspiele AION Free-to-Play und TERA sowie Europas erfolgreichstes MMO, Metin2. Künftig erweitern das kompetitive RTS Dropzone und das actionreiche Anime-MMORPG SoulWorker das umfangreiche Sortiment; beliebte Browser-Spiele wie OGame und Ikariam runden das Angebot ab.