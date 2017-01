vor 1 Stunde Florian Kaute Karlsruhe "Station Food": Diesen neuen Laden gibt es erstmal nur in Karlsruhe!

"Welcher neue Laden kommt in den Karlsruher Hauptbahnhof?" Diese Frage stellt sich ein ka-Reporter. An einer Flanke im Gebäude sind derzeit die Schaufenster abgeklebt. Plakate kündigen eine weitere Starbucks-Filiale und einen Laden namens "Station Food" an. Ersteres ist bekannt, aber was ist letzteres?