vor 12 Stunden Karlsruhe Startschuss in der Oststadt: Mietverträge für "Hoepfner-Areal" unterzeichnet

Das Projekt "Hoepfner Areal" in der Karlsruher Oststadt nimmt konkrete Formen an: Im ersten Bauabschnitt soll ein generationsübergreifendes Quartiershaus entstehen. Am 23. Dezember 2016 wurde der Bauantrag gestellt, nun sind die Mietverträge unterzeichnet worden.