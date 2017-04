Die Sportarena geht, ein anderer Sportmarkt kommt: Ende des Jahres wurde bekannt, dass der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon in der Postgalerie seine erste Filiale in Karlsruhe eröffnen wird. Im Mai hat das Warten nun ein Ende.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird die erste Filiale in Karlsruhe am 24. Mai ihre Pforten in der Postgalerie für Sportbegeisterte öffnen. Mit der Fächerstadt gibt es dann sieben Decathlon-Filialen in Baden-Württemberg. Die Lage des Shopping Centers in Karlsruhe bildet nach Aussage des Unternehmens "durch ein großes Einzugsgebiet die höchste Kundenfrequenz in dieser Region".

In der Postgalerie sollen auf 2.700 Quadratmeter Verkaufsfläche 35.000 Sportartikel für Groß und Klein, Anfänger und Profis, Einzel- und Teamsportler angeboten werden. Das Karlsruher Team besteht aus 60 Mitarbeitern.

Filialleiter Guillaume Kochert erklärt zur Eröffnung: "Bei uns ist die Vorfreude auf die neue Filiale in Karlsruhe groß. Ich selbst bin in der Region aufgewachsen und kenne die schönen Sportorte der Region, angefangen von den vielen Seen bis hin zum nahegelegenen Elsass. Außerdem sind die Karlsruher auch in vielseitigen Vereinen aktiv - hier findet jeder ein passendes Angebot für sich."