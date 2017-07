Am Freitag hat das Land Baden-Württemberg im Rahmen eines Start-up-Gipfels Unternehmen ausgezeichnet, die Gründerszenen professionalisieren und die Gründung weiterer Start-ups beschleunigen. Darunter befindet sich auch das CyberForum aus Karlsruhe.

"Das Gründerland Baden-Württemberg soll noch dynamischer werden und sich im internationalen Wettbewerb der besten Start-up-Ökosysteme behaupten können", so der Wunsch von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die am heutigen Freitag im Rahmen des Start-up-Gipfels Baden-Württemberg die neue Landeskampagne "Start-up BW" vorstellte.

Insgesamt fördert das Land sogenannte Start-up-Acceleratoren, also Unternehmen, die Start-ups durch intensives Coaching unterstützen und so den Entwicklungsprozess vorantreiben, mit 5,1 Millionen Euro. "Mit einem interdisziplinären Expertenangebot – von der Finanzierung über Beratung und Coaching bis zum Arbeitsplatz –, finden Start-ups bei unseren Acceleratoren ein ideales Umfeld", so die Wirtschaftsministerin bei der Übergabe des Förderbescheids für die Region Karlsruhe an das CyberForum auf der Stuttgarter Messe. Das CyberForum aus Karlsruhe wurde vom Land für seine Gründerschmiede "CyberLab" erhält eine Förderung in Höhe von rund 985.000 Euro