vor 57 Minuten Karlsruhe/Stuttgart "Start Up Stories" an der DHBW: Potenzielle Gründer werden ermutigt

Wie kann unternehmerisches Denken schon während des Studiums gefördert werden? Und wie können Hochschulen Studierende auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen? Über diese Fragen sprach Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am 30. Mai mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern