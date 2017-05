Karlsruhe gelte als Vorzeigestadt hinsichtlich der Entwicklung von Gründerzenten. Das berichtet die Stadt in einer Pressemeldung. Weil aus Gründerzentren schon erfolgreiche Firmen wie 1&1 oder Init hervorgegangen sind, sollen weitere Zentren her. Das soll die Karlsruher Wirtschaft fördern.

Zehn Gründerzentren sollen die Stadt und zahlreiche Partner seit 1983 entwickelt haben. Darunter die Technologiefabrik in der Haid-und-Neu-Straße 7 und das Gründerzentrum Durlacher Allee 53. Auf einer Gesamtfläche von 32.200 Quadratmetern sollen in diesen zehn Zentren 233 Firmen arbeiten. So seien neue Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen entstanden, heißt es in der Pressemeldung.

Die Gründerzentren sollen sich als "Keimzelle stetigen Wachstums in den sich verändernden Märkten" erwiesen haben. Deswegen mache es laut der Verwaltung Sinn, in neue Zentren zu investieren. Im Fokus: IT, Energie, Hightech-Produktion und Kreativwirtsschaft. Dafür stünden etwa 2100 Quadratmeter für "büroorientiere Unternehmen" zur Verfügung. Für die Medienpoduktion kleine Läden und Flächen.