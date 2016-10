Spitzenplätze für Forschung: KIT räumt bei internationalem Ranking ab

Anzeige

Die Ergebnisse wurden am Montag im "2016 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities" veröffentlicht. Bewertet wurde die Forschungsleistung von Universitäten anhand Kennzahlen zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Wie in den Vorjahren belegt das KIT nach eigener Aussage unter den deutschen Universitäten in den Forschungsfeldern Naturwissenschaften (weltweit Rang 53) und Ingenieurwissenschaften (weltweit Rang 80) jeweils den ersten Platz. Ausgezeichnet schneide das KIT auch in den Einzelfächern ab: mit ersten Plätzen in Chemie (weltweit Rang 59), Materialwissenschaften (weltweit Rang 62) und Bauingenieurwesen (weltweit Rang 115).

Zweite Plätze in Deutschland erreiche das KIT in Informatik, Chemieingenieurwesen, Physik und in den Geowissenschaften. Plätze unter den besten zehn deutschen Universitäten belegt das KIT laut Pressemeldung zudem in Umwelt/Ökologie und Maschinenbau (jeweils Rang 3), Elektrotechnik (Rang 6) sowie Mathematik (Rang 7). "Dabei hat sich die Mathematik im bundesdeutschen Vergleich um neun Plätze verbessert", heißt es weiter.

Im Gesamtranking belege das KIT deutschlandweit Platz 18, weltweit gehöre es mit Platz 198 zu den Top 200 der besten Universitäten der Welt. "Das Gesamtranking ergibt sich aus der Summe aller Fächer. Wegen seiner naturwissenschaftlich-technischen Ausrichtung sind am KIT nicht alle ausgewerteten Fächer, darunter etwa Medizin, vertreten", heißt es abschließend in der Pressemeldung.