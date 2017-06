Am Freitag hat das Arbeitsministerium und die Arbeitsagentur Karlsruhe die neusten Arbeitslosenzahlen veröffentlicht: Der gute Trend der vergangenen Monate hält demnach weiter an.

"Der baden-württembergische Arbeitsmarkt befindet sich weiter im Aufwind. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und ein Plus an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind sehr gute Nachrichten für unser Land", erklärte Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich der aktuellen Arbeitsmarktzahlen am Freitag.

Die Arbeitslosenquote lag laut Auskunft des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Juni in Baden-Württemberg bei 3,4 Prozent, gegenüber Mai sind rund 1.500 arbeitslose Personen weniger (bzw. 0,7 Prozent) zu verzeichnen. Die neuen Zahlen belegen: seit 1992 (180.698) gab es in keinem Juni so wenige arbeitslose Menschen in Baden-Württemberg wie in diesem Jahr (207.734).

Ein ähnliches Bild zeichnet auch die Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt. Laut einer aktuellen Pressemeldung sind in deren Zuständigkeitsbereich im Juni 19.999 Menschen ohne Arbeit gewesen. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 3,5 Prozent.

Wie in den vergangenen Monaten gab es bei der örtlichen Arbeitsagentur einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Im Juni 2017 beziehen 11.191 Personen die Leistungen der Grundsicherung. In den vergangenen vier Wochen meldeten sich 1.813 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Auf der anderen Seite konnten im Juni rund 1.587 Personen die Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wieder beenden. Die Arbeitgeber aus der Region Karlsruhe-Rastatt meldeten im Juni 2.490 neue Stellen. Seit Jahresbeginn wurden der Arbeitsagentur und den Jobcentern 15.287 Stellenangebote neu gemeldet, 1.205 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.