"Sinnstifterin" aus Karlsruhe: Melitta Büchner-Schöpf erhält Auszeichnung

Anzeige

Die Karlsruher Juristin und Inhaberin des Modehauses Schöpf ist Gründerin der Melitta-Schöpf-Stiftung, langjährige Unterstützerin der Evangelischen Frauen in Baden sowie deren Stiftung Gratia. Der Preis wurde im Rahmen des diesjährigen Stiftungsforums verliehen, teilt die Landeskirche mit.

Gemeinsam verleihen die Evangelische Landeskirche in Baden und die Stiftung Diakonie Baden den Evangelischen Stifter- und Stifterinnenpreis. "Der Preis soll das Stiften an sich und engagierte christliche Persönlichkeiten stärker ins Licht der Öffentlichkeit rücken", erläutert der Stiftun--> Frau gsratsvorsitzende der Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden und Oberkirchenrat Matthias Kreplin.

Darüber hinaus stärkten sowohl die Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden als auch die Stiftung der Diakonie Baden den Austausch und die Vernetzung rund ums Stiften, stünden Interessierten beratend und praktisch zur Seite, "damit gutes Stiften gelingen kann". Dazu gehöre auch ein jährliches Stiftungsforum.