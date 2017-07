vor 58 Minuten Karlsruhe Silber für Karlsruhe: KVVH-Geschäftsbericht wird ausgezeichnet

Freude in Karlsruhe: Der Geschäftsbericht von 2015 der Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafengesellschaft (KVVH) gehört zu den besten Unternehmenspublikationen in Deutschland, wie in einer Pressemeldung mitgeteilt wird.

