Siemens eröffnet neues Demo-Center: "Klares Bekenntnis zum Standort Karlsruhe"

Prozessindustrie und Prozessautomatisierung sind das Kerngeschäft von Siemens in Karlsruhe. Über 60 Prozent der Mitarbeiter am Standort haben in irgendeiner Form mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb der entsprechenden Technik zu tun. Das Portfolio des neuen Democenters findet Anwendung in Branchen wie etwa Chemie, Glas, Pharma, Nahrung und Genussmittel sowie Wasser und Abwasser.

Am Dienstag ist die "Process Automation World" von Klaus Stapf, Bürgermeister der Stadt Karlsruhe, Eckard Eberle, CEO der Siemens Business Unit Process Automation sowie Thorsten Breutmann, Sprecher der Betriebsleitung Karlsruhe, eröffnet worden.

v.l.n.r.: Bürgermeister Klaus Stapf im Gespräch mit Eckard Eberle (CEO Siemens Business Unit Process Automation) und Thorsten Breutmann (Sprecher der Betriebsleitung Karlsruhe).

Zweiklang von Tradition und Innovation

Man wolle die Prozess-Automatisierung mit allen seinen Anforderungen für Kunden erlebbar machen, so Breutmann bei der Center-Eröffnung. Auf 700 Quadratmetern sei eine faszinierende Welt entstanden, die Einblicke in die Ingenieurskunst gewährt.

"Die Investition in die neue 'Process Automation World' ist ein klares Statement der Siemens AG zur Prozessautomatisierung und für den Standort Karlsruhe sowie ein starkes Vertriebsinstrument, mit dem wir mehr und neue Kunden erreichen wollen“, betonte Thorsten Breutmann.

"Das neue Democenter reiht sich ein in den Zweiklang von Tradition und Innovation, der sich seit 116 Jahren durch den Siemens-Standort Karlsruhe zieht."

Was gibt es zu sehen?

Das Democenter besteht aus einem Veranstaltungsraum für 100 Besucher mit zwei verfahrenstechnische Anlagen aus der chemischen und pharmazeutischen Industrie mit einer Leitwarte. Die Anlagenmodelle sind laut Siemens vielfältig einsetzbar. Sie sollen demonstrieren, wie Anlagenplanung, -bau, -betrieb, -wartung sowie -instandsetzung über den gesamten Lebenszyklus funktionieren.

Erste Ideen für das Democenter habe es 2012/13 gegeben, verrät CEO Eberle. Vor zwei Jahren wurde mit der konkreten Planung am Standort Karlsruhe begonnen, die Bauzeit selbst belief sich auf rund ein Jahr.



Über Siemens in Karlsruhe Im Jahr 1900 wurde in Karlsruhe eine Vertriebsniederlassung gegründet, genau 50 Jahre später folgte der erste Spatenstich für das Werk im Ortsteil Knielingen. Zehn Jahre später entwickelte sich aus dem Anbieter von Rundfunk- und Fernsehgeräten ein Vorreiter der Prozessleittechnik. Und dies ist der Standort Karlsruhe bis heute geblieben – das internationale Zentrum der Prozessindustrie und Prozessautomatisierung der Siemens AG.



Der Karlsruher Siemens-Standort ist einer der größten Standorte des Siemens-Konzerns und nach eigenen Angaben zugleich größter privater Arbeitgeber der Stadt Karlsruhe. Auf einem Areal von 280.000 Quadratmetern arbeiten in Karlsruhe-Knielingen Menschen in Entwicklung, Produktion, Internationaler Vertrieb, Service und Management.



Schwerpunkte sind Produkte und Systeme der Prozessautomatisierung. Am Standort sind vier von neun Siemens-Divisionen vertreten. Process Industries and Drives, Digital Factory, Power and Gas and Building Technologies. Produktionsschwerpunkt ist die Fertigung von Simatic-Produkten, Insustrie-PCs und Kommunikations- und Identifikationsprodukten.