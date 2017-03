An den drei nun folgenden Wochenenden bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ein vergünstigtes "Shopping-Ticket" an. Damit wolle man sich für die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr durch die Baumaßnahmen entschuldigen.

Aufgrund einer Vielzahl an Baumaßnahmen kam es in Karlsruhe im vergangenen Jahr – insbesondere in den Sommermonaten – zu Beeinträchtigungen im Tram- und Stadtbahnverkehr. Von diesen waren viele Fahrgäste unmittelbar betroffen. "Vor diesem Hintergrund hat sich die Geschäftsführung der VBK dafür entschieden, ihren Fahrgästen als Dank für ihre Treue und ihr Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten ein 'Shopping-Ticket' anzubieten", teilt die VBK in einer Pressemeldung mit.

"Nachdem wir zur Weihnachtszeit eine Verlosung von Abonnements unter unseren Abo-Kunden angeboten haben, sollen nun die Vorzüge des Shopping-Tickets allen Fahrgästen zu Gute kommen", sagt Alexander Pischon, Vorsitzender der Geschäftsführung der VBK.

Die VBK bieten ihren Kunden an ausgewählten Wochenenden im März und April das "Shopping-Ticket" als zeitlich begrenztes Sonderangebot an. Bei dem Shopping-Ticket handelt es sich um eine Tageskarte, die netzweit gültig ist und insbesondere für die Fahrt zum Einkaufen in der Stadt Karlsruhe genutzt werden soll.

An diesen Wochenenden gilt das "Shopping-Ticket"

Das "Shopping-Ticket" kann jeweils an folgenden Einzeltagen genutzt werden: am Freitag, 24. März; am Samstag, 25. März; am Freitag, 31. März; am Samstag, 1. April; am Freitag, 7. April, und am Samstag, 8. April.

Das Ticket ist jeweils ab 9 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages gültig und gilt für eine Person. Beim Kauf der Fahrkarte legt sich der Kunde bereits auf einen der oben genannten Nutzungstage fest. Die Karte ist für beliebig viele Fahrten im gesamten Netz des KVV gültig und wird zum Preis von 3 Euro verkauft.

Der Vorverkauf des "Shopping-Tickets" beginnt am Freitag, 24. März. Die Ausgabe erfolgt nur über die folgenden KVV-Kundenzentren sowie über Verkaufsstellen mit einem erweiterten Sortiment: Erhältlich ist das Ticket online über den KVV-Online-shop unter www.kvv-shop.de, in Karlsruhe an den KVV-Kundenzentren am Hauptbahnhof und am Marktplatz, in Ettlingen im KVV-Kundenzentrum am Bahnhof, in Baden-Baden im KVV-Kundenzentrum am Augustaplatz, in Rastatt im KVV-Kundenzentrum im Bürgerbüro sowie in Bruchsal im KVV-Kundenzentrum im Stadtbusbüro.