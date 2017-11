In einer Deutschland-Test-Umfrage für die Zeitschrift "Focus Money" kürten die Befragten die AOK Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe zum "Service-König" für die Branche "Krankenkassen".

Dass die AOK Mittlerer Oberrhein in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt über 10.000 neue Versicherte begrüßen durfte, belegt den Wachstumskurs des Unternehmens, das mittlerweile mehr als 333.000 Versicherte zählt.

"Während sich viele Versicherungs-Unternehmen aus der Fläche zurückziehen, pflegen wir unser Netz aus 21 Kundencentern. Die Umfrage bestätigt unseren Kurs", freut sich Geschäftsführer Harald Röcker über die Auszeichnung.

"Familienfreundlich in der Wirtschaftsregion Bruchsal"

Als Aufsichtsratsvorsitzende der regionalen Wirtschaftsförderung (WFG) Bruchsal verlieh Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick dem AOK-Kundencenter Bruchsal kürzlich eine weitere Auszeichnung - das Prädikat "Familienfreundlich in der Wirtschaftsregion Bruchsal".

"Um Personalpolitik familienfreundlich zu gestalten, möchten wir so nah wie möglich an den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Beschäftigten sein", erklärt Röcker weiter. In Berlin erhielt die AOK Baden-Württemberg dieses Jahr zum dritten Mal das Zertifikat "audit berufundfamilie".