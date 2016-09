Seit 85 Jahren: Michelin Werk in Karlsruhe feiert Jubiläum

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA in Karlsruhe.

Heute sind hier nach Aussage des Unternehmens rund 1.200 Mitarbeiter aus 26 Nationen beschäftigt. Bis heute habe das Michelin Werk Karlsruhe 64 Millionen Reifen gefertigt. Der Michelin Standort Karlsruhe sei nicht nur das älteste deutsche Werk des global agierenden Reifenherstellers, sondern auch eine der weltweit flexibelsten und modernsten Reifenfertigungen überhaupt.

"Die hoch automatisierte Produktion ermöglicht die Umstellung auf wechselnde Dimensionen in kürzester Zeit. Allein in den vergangenen fünf Jahren investierte das Unternehmen 60 Millionen Euro in Karlsruhe und legte damit ein eindeutiges Bekenntnis zum ältesten Produktionsstandort außerhalb Frankreichs ab", so Michelin weiter. Seit 30 Jahren produziere das Karlsruher Werk mit diesem besonders energieeffizienten Verfahren und nutze es für rund 80 Prozent seiner Reifenproduktion.