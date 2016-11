Schuldneratlas: Anstieg der Überschuldung in Karlsruhe

Anzeige

Zum Stichtag 1. Oktober 2016 wurde für die Technologieregion Karlsruhe eine Schuldnerquote von 8,12 Prozent gemessen. Damit sind weiterhin rund 110.000 Bürger über 18 Jahre überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf.

Schlusslicht der Region bleibt Pforzheim mit einer Überschuldungsquote von 14,66 Prozent. In der Innen- und Weststadt Pforzheims kann bereits mehr als jeder Fünfte seine Verbindlichkeiten mit seinen laufenden Einnahmen nicht mehr decken und gilt damit als überschuldet (22,52 Prozent).

Einen überdurchschnittlichen hohen Anstieg gab es in Bad Bergzabern (Plus 1,02 Prozent) und in den Karlsruher Stadtteilen Daxlanden, Oberreut und Grünwinkel (Plus 2,00 Prozent). Hier beträgt die Überschuldungsquote rund 13 Prozent und liegt damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 10,06 Prozent.

"Mit der Diskussion um die Schließung des Goodyear-Standorts ist in Philippsburg mit einer weiteren Zunahme der Überschuldung zu rechnen", gibt Creditreform in der Pressemeldung an. Von 2004 bis 2016 stieg die Überschuldung dort von 8,59 Prozent auf 10,69 Prozent.

"Für die nahe Zukunft ist nicht mit einer nachhaltigen Entspannung der privaten Überschuldungslage in Deutschland zu rechnen", so die Unternehmensgruppe weiter. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass die Überschuldungszahlen weiter ansteigen werde.