vor 1 Stunde Florian Kaute Karlsruhe Schritt Richtung Verlagerung: Hoepfner schließt neuen Mietvertrag für Bierburg

Am Freitag berichtet die Privatbrauerei Hoepfner über eine "sehr erfreuliche Nachricht": So habe man sich langfristig den "Standort Burg" in Karlsruhe gesichert. Mit dem Vertrag wurde auch ein erster Schritt in Richtung Verlagerung getan.