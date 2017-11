vor 24 Minuten Karlsruhe Schneller und genauer: Deutsche Flugsicherung in Karlsruhe führt neues System ein

In der Karlsruher Kontrollzentrale der deutschen Flugsicherungs wird seit dem Wochenende mit einem neuen Flugsicherungssystem gearbeitet. Damit geht die DFS den ersten Schritt in Richtung Vereinheitlichung der in Europa eingesetzten Systeme.

