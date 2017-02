Leere Coffee-to-go-Becher sollen nicht mehr sofort weggeworfen werden. Die Grünen fordern Lösungen, wie Karlsruher ihren Verbrauch von Pappbechern senken können. Die Stadt hoffe auf die Kooperation der örtlichen Cafés. ka-news hat bei Kaffee-Verkaufstellen nachgefragt.

Der "Coffee-to-go" ist aus den deutschen Städten nicht mehr wegzudenken. Wie die Deutsche Umwelthilfe herausgefunden haben will, sollen pro Stunde rund 320.000 Kaffee-Einwegbecher verbraucht werden. In Freiburg seien aus diesem Grund bereits rund 5.000 Mehrwegbecher aus haltbarem Kunststoff von der Stadt gestellt worden. Zusammen mit Freiburger Cafés wurde ein Pfandsystem für die Kaffeebecher errichtet. Die To-go-Becher sollen nicht mehr einfach im Müll landen, sondern bei teilnehmenden Cafés zurückgegeben und wiederverwendet werden.

Karlsruhe solle diesem ökologischen Beispiel folgen, finden die Grünen, die sich von der Stadt Lösungsstrategien für die Verringerung von Einwegbechern erhoffen. Die Herstellung der Becher "verursacht einen großen Ressourcenverbrauch und hohe CO2-Emissionen von rund 83.000 Tonnen jährlich; bezieht man die Deckel mit ein, sind es sogar 111.000 Tonnen", erklärt die Fraktion in ihrem Antrag an die Stadt.

Um Müll, Verschmutzung, Emissionen und Ressourcenverbrauch zu minimieren, bedürfe es guter Konzepte, weshalb die Stadt prüfen müsse, welche Möglichkeiten der Einsparung in Karlsruhe erfolgversprechend seien und welchen Beitrag die Stadt zur Umsetzung dieser Möglichkeiten leisten möchte.

Kooperation der Cafés ist gefragt

Die Stadtverwaltung antwortet, sie arbeite schon seit vielen Jahren daran, Einweggeschirr zu reduzieren, beispielsweise bei städtischen Veranstaltungen. Im gewerblichen Bereich habe die Verwaltung dagegen keine rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten. Wichtige Voraussetzung sei deshalb, dass die gewerblichen Partner Interesse zeigen und bereit seien, sich an Initiativen zu beteiligen, die den Verbrauch der Becher senken.

Einige der Karlsruher Coffeeshops und Cafés zeigen sich bereits umweltbewusst und ermöglichen den Kaffee für unterwegs ohne den Verbrauch von Pappbechern. Das Café MoccaSin aus Karlsruhe verkauft jede Kaffeespezialität auch in den mitgebrachten Thermotassen ihrer Kunden. Allerdings würde das Angebot momentan nur von Stammkunden genutzt, erklärt Bernd Hocke, Geschäftsführer des Cafés im Gespräch mit ka-news.

Von einer Zusammenarbeit mit der Stadt sei er nicht abgeneigt, allerdings müsse ein von der Stadt gestellter Becher, wie im Freiburger Beispiel, von guter Qualität und Aussehen sein. Er solle weiter Lust auf einen Kaffee machen und bei Möglichkeit auch mit hauseigenem Emblem überzogen werden können, schlägt der Cafébetreiber vor. Schließlich sei der Becher ein wichtiger Werbeträger des Cafés.

Preisnachlass bei eigenem Mehrwegbecher

Auch die Kaffeehauskette Starbucks sowie McDonalds servieren Heißgetränke in selbst mitgebrachten Mehrwegbechern. Kunden, die ihre eigenen Becher mitbringen, erhalten sowohl bei Starbucks als auch im McCafé einen Preisnachlass auf das Heißgetränk. Starbucks verspricht 30 Cent Nachlass, das McCafé 10 Cent. Burger King biete ein solches Angebot derzeit nicht an.

Wie im Freiburger Beispiel, gebe es durchaus auch in Karlsruhe aus dem Bereich der Wirtschaft ein Interesse an der Einführung von Pfandbechersystemen, gibt die Stadt bekannt. Noch im Februar solle es eine Info-Veranstaltung geben, zu der alle beteiligten Akteure eingeladen werden. Dabei solle sondiert werden, welches Engagement in der lokalen Wirtschaft zu erwarten ist, und welche Maßnahmen als geeignet gesehen werden, um die Zahl der "Wegwerfbecher" zu reduzieren.