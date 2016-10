Anzeige

Es ist ein Streit, der seit über einem Jahr zwischen der Stadt Karlsruhe und Brauhaus-Gastronom Siegfried Weber schwelt: Nachdem die Stadt Mängel in Sachen Brandschutz an den Gebäuden festgestellt hatte, drohte dem Badisch Brauhaus in der Stephanienstraße die Schließung der Gaststätte, des darüber liegenden Hotels "Allvitalis Traumhotel" sowie des gesamten Parkhauses.

Das städtische Bauordnungsamt hatte das Fehlen diverser Fluchtwege bemängelt und sah die Restaurant- und Hotelgäste in Gefahr. Das Stammhaus Hotel Kübler an der Bismarckstraße war von der Nutzungsuntersagung nicht betroffen.

VGH teilt Auffassung der Stadt Karlsruhe

Eine Klage vor Gericht konnte die Schließung bislang aufschieben. Sowohl das Verwaltungsgericht in Karlsruhe als auch der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gaben der Stadt allerdings recht. In einer Pressemeldung verkündet der Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Dienstag, dass "die Gaststätte und das Hotel in der westlichen Innenstadt vorläufig geschlossen" zu bleiben haben. Damit wurde der Beschluss der Stadt von der letzten gerichtlichen Instanz weitestgehend bestätigt.

Das VGH geht nach eigener Aussage davon aus, dass noch nicht alle brandschutzrechtlichen Mängel beseitigt seien. "Darüber hinaus sehe der Senat angesichts der mit einem Brand einhergehenden erheblichen Gefahren für Leib und Leben nach wie vor ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung der Nutzungsuntersagung", heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Auch in Bezug auf die Tiefgarage war es für den VGH nach eigener Aussage nicht ersichtlich, "ob hier insbesondere die die Decke tragende Stahlkonstruktion die erforderliche Feuerbeständigkeit aufweise". Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. Droht jetzt also doch das Aus?

Weber will Tore vorerst weiter öffnen

Vorerst wird Weber die Türen des Badisch Brauhaus wie gewohnt weiter öffnen. Nach eigener Aussage sei ihm der Beschluss bislang noch nicht zugestellt worden. Vielmehr habe er aus der öffentlichen Mitteilung des VGH von dessen Entscheidung erfahren, erklärt der Gastronom auf Nachfrage von ka-news am Dienstagabend. Die Stadt wiederum gibt an, den Beschluss des Gerichts am Dienstagmittag schriftlich erhalten zu haben.

Weber setzt jetzt auf ein Hauptsacheverfahren, welches vom VGH angeordnet wurde. Bis dahin muss der Geschäftsführer vorerst nicht damit rechnen, ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro zahlen zu müssen, sollte er trotz Nutzungsuntersagung öffnen. "Wir warten auf die Ankündigung der Stadt für einen Termin zur Nachprüfung, bei dem dann hoffentlich auch die letzten Unklarheiten endgültig geklärt werden können", so Weber gegenüber ka-news.

Bis wann endgültig über die Zukunft des Badisch Brauhaus entschieden ist, muss damit noch abgewartet werden. Nach der Bestätigung durch den VGH müsse zunächst das rund 40 Seiten umfassende Dokument durch die Verwaltung ausgewertet werden, so Helga Riedel vom Presseamt der Stadt. "Für den Fall, dass der Eigentümer der Nutzungsuntersagung weiterhin keine Folge leistet, sind dann mit dem Regierungspräsidium als Fachaufsichts- und Widerspruchsbehörde die weiteren Vollstreckungsmaßnahmen abzustimmen", so die Stadtsprecherin.

Mehr zum Thema:

Einseitige Entscheidung": Badisch Brauhaus kritisiert Verwaltungsgericht

Shitstorm auf Facebook: Badisch Brauhaus sagt AfD-Veranstaltung ab

Streit ums Badisch Brauhaus: Ist eine Einigung in Sicht?

Wegen Brandschutz-Mängeln: Steht das Badisch Brauhaus vor dem Aus?