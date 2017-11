Um das verschmutzte Grundwasser in Südostasien zu reinigen entwickelte die Hochschule Karlsruhe ein innovatives Konzept zur Trinkwasseraufbereitung. Eine erste Pilotanlage wurde in Vietnam in Betrieb genommen und zeigt gute Ergebnisse.

Die Wasserversorgung ist in vielen Ländern Südostasiens, besonders aber in Vietnam, wegen zweier Faktoren bedroht: Zum einen versalzt in vielen küstennahen Regionen zunehmend das Grundwasser, da der Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels immer weiter ansteigt und so immer mehr Salzwasser in das Grundwasser eindringt.

Zum anderen enthält dort das Sedimentgestein im Boden natürliche arsenhaltige Mineralien. Durch Auswaschungsprozesse gelangen auch lösliche Arsenverbindungen ins Grundwasser. Diese Substanzen sind hochgiftig und verseuchen neben dem Grundwasser auch die Trinkwasserbrunnen. Bei der Bevölkerung führt dies zu chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Hautkrebs oder Störungen des Herz-Kreislauf-Systems.

Hochschule Karlsruhe will Lösungen entwickeln

Im Oktober fand an der Hochschule Karlsruhe ein Symposium zum Verbundprojekt "WaKap" ("Modulares Konzept zur nachhaltigen Wasserentsalzung mittels Kapazitiver Deionisierung am Beispiel Vietnam") statt. Unterstützt wird dieses Projekt vom Bundesminsterium für Bildung und Forschung (BMBF) mit über 900.000 Euro.

"WaKap" startete im September 2016 und wird durch Prof. Dr. Jan Hoinkis von der Hochschule Karlsruhe koordiniert. Während des Workshops wurden zusammen mit den Projektpartnern die bisherigen Projektergebnisse sowie die Aktivitäten anderer Forschungsgruppen vorgestellt und diskutiert.

Anlage bereitet Grundwasser neu auf

Im "WaKap"-Projekt soll ein energieeffizienter, modularer Kombinationsprozess zur Entsalzung von Meer-, Brack- und Grundwasser durch kapazitive Entionisierung und Umkehrosmose entwickelt werden. Dabei handelt es sich um ein völlig neues Entsalzungsverfahren, bei dem die Energieversorgung über regenerative Energien erfolgt, um einen autonomen Betrieb der Anlagen zu ermöglichen.

Pilotanlage zeigt vielversprechende Ergebnisse

Eine erste Pilotanlage zur Behandlung von arsenhaltigem Grundwasser konnte über das "WaKap"-Projekt bereits in Phu Tan im Mekong-Delta in Vietnam in Betrieb genommen werden und zeigt vielversprechende Ergebnisse, die von Tan Vu Luong von der Vietnamesisch-Deutschen Universität in Ho Chi Minh City vorgestellt wurden.

Insgesamt verdeutlichte der Workshop, dass durch die gemeinsame Arbeit in "WaKap" weitere Fortschritte für die Behandlung von Grund- und Oberflächenwasser zu erwarten sind, um der Bevölkerung in den an Wasserproblemen leidenden Regionen effiziente und kostengünstige Verfahren zur Erzeugung sauberen Trinkwassers anzubieten.