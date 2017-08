07.09.2016 06:00 Karlsruhe Rundfahrt durch Karlsruhe: Doppeldecker-Bus lockt 2.000 Besucher an

Seit mehr als sechs Wochen dreht ein roter Doppeldeckerbus in Karlsruhe seine Runden. In dieser Woche begrüßten die Betreiber den 2.000 Fahrgast, wie die Karlsruher Tourismus GmbH (KTG) berichtet. In einer Pressemitteilung zieht die KTG ein positives Fazit.

