Siegfried Ahollinger aus München ist nach Aussage der KTG der 2.000 Fahrgast seit der Jungfernfahrt des Karlsruher Doppeldecker-Busses. Gemeinsam mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar macht er Urlaub im Schwarzwald und kam mit der KONUS-Karte für einen Tagesausflug nach Karlsruhe, so eine Pressemitteilung.

"Die Telefone standen nicht mehr still"

Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, der die Teilnehmer der "2.000-er Tour" begrüßte, zieht überglücklich das erste Fazit: "Wir freuen uns sehr, dass unser neues Erlebnisangebot, das wir in Kooperation mit der Willms Touristik GmbH anbieten, so gut angenommen wird. Vom Karlsruher, der die Stadt neu entdecken möchte, dem Tagestouristen aus der Region bis hin zum Urlauber mit seiner Familie – von allen Fahrgästen der City Tour Karlsruhe haben wir bisher ein äußerst positives Feedback erhalten."

Über den großen Erfolg und die positive Resonanz kurz nach Einführung des neuen touristischen Angebots freute sich auch Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, heißt es in der Mitteilung weiter. "Es ist toll, dass so viele Fahrgäste in den markanten Doppeldecker-Bus einsteigen und unsere Stadt und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten damit aus einer neuen Perspektive entdecken", wird Karlsruhes Bürgermeisterin zitiert.

Die ersten Nachfragen für die Rundfahrten im roten Doppeldecker-Bus habe es schon vor der Jungfernfahrt gegeben, begeistert sich Susanne Wolf, Leiterin der Tourist-Information Karlsruhe: "Die Telefone standen bald nicht mehr still."

