vor 1 Stunde Karlsruhe Rentenversicherung: Kostenlose Sprechstunde in der Technologiefabrik

Informationen rund um das Thema Rente aus erster Hand: In der Technologiefabrik in der Haid- und Neu-Str. 7 in Karlsruhe ist es allen Interessenten ab sofort möglich, in einem persönlichen Gespräch mit einem Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung persönliche rentenrechtliche Fragen zu klären. Dies teilt die Technologiefabrik in einer Pressemitteilung mit.