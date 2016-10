Renten in Karlsruhe sinken: Gewerktschaftsbund fordert Kurswechsel ein

Anzeige

"Der Sinkflug des Rentenniveaus in den vergangenen zehn Jahren gefährdet den sozialen Zusammenhalt – auch bei uns in der Region", warnt Bürk. "Die Absenkung des Rentenniveaus und die Prekarisierung des Arbeitsmarkts wird auch bei uns zu Altersarmut führen, wenn nicht rasch ein Kurswechsel in der Rentenpolitik eingeleitet wird", so Bürk weiter.

Die neuesten Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zeigen, wie stark das Rentenniveau im Stadtkreis Karlsruhe sinkt: Männliche Beschäftigte, die im vergangenen Jahr in Rente gegangen sind, hatten mit durchschnittlich 996 Euro 98 Euro weniger im Portemonnaie als Männer, die bereits im Rentenbezug sind (1.094 Euro).

Die durchschnittliche Rente von Frauen beträgt lediglich 674 Euro im Monat – deutlich zu wenig, um davon zu leben. Der Handlungsbedarf in Bezug auf kommende Altersarmut zeigt sich auch in der Zunahme der Grundsicherungsempfänger/innen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese liegt im Stadtkreis Karlsruhe bei 4.149 Betroffenen, davon überdurchschnittlich viele Frauen.

Der DGB fordert mit der bundesweiten Kampagne einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Daran werden sich alle Parteien vor und nach der Bundestagswahl 2017 messen lassen müssen. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist das Ziel dieses Kurswechsels klar: Statt den Sinkflug bei der Rente fortzusetzen, müssen wir das gesetzliche Rentenni-veau stabilisieren und das Rentenniveau langfristig wieder deutlich erhöhen.