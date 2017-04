Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg fördert mit 253 Millionen Euro verschiedene Bauprogramme im Land. Auch Karlsruhe profitiert davon: 3,9 Millionen Euro kommen der Fächerstadt zugute.

"Die Städtebauförderung des Landes ist nicht nur städtebaulich, sondern auch sozial- und kommunalpolitisch von großer Bedeutung. Deshalb haben wir 2017 die Mittel nochmals erhöht und investieren in diesem Jahr rund 253 Millionen Euro. Damit helfen wir den Kommunen dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, Ortskerne attraktiv zu gestalten und Bausubstanz zu erneuern. Außerdem sichern wir Arbeitsplätze und stoßen umfangreiche private und öffentliche Investitionen an", erklärte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Donnerstag in Stuttgart.

Für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen erhalten Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Programmjahr 2017 insgesamt rund 253 Millionen Euro Bundes- und Landesfinanzhilfen. Damit werden in Baden-Württemberg 403 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen gefördert – darunter 68 neue Sanierungsgebiete sowie 277 bereits laufende Gebiete mit finanzieller Mittelaufstockung. Außerdem werden 58 Einzelvorhaben projektbezogen im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" gefördert, wie das Ministerium ankündigt.

Auch Karlsruhe profitiert von diesem Programm. Zwei Projekte werden insgesamt mit 3,9 Millionen Euro gefördert. Den Betrag von 2,7 Millionen Euro fließt in den Ortskern von Alt-Knielingen. Dort sollen Neumaßnahmen zur Entwicklung eines historischen Stadtteilortskerns entwickelt werden. Dabei soll das Wohnumfeld gestaltet werden, denkmalgeschützte Häuser erhalten und öffentliche Flächen aufgewertet werden. Mit 1,2 Millionen Euro soll der Bau eines Bürgerzentrums mit Bibliothek in Mühlburg realisiert werden.