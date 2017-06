Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen seiner Digitalisierungsinitiative die neue App “VerkehrsInfo BW“ erstellt. Sie liefert jederzeit, überall und immer aktuell umfassende Verkehrsinformationen.

Nach den Worten von Verkehrsminister Winfried Hermann ist hiermit ein weiterer wichtiger Baustein zur Transparenz des Verkehrsgeschehens gesetzt. Alle dem Land verfügbaren Informationen sind in einem Angebot vereint, heißt es in der Pressemeldung. Mit der App können sich die Nutzer über die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg informieren. Zentrale Seite ist die Kartendarstellung, die Informationen zum Straßenverkehr bereit­hält.

"Die Bilder der Verkehrskameras können nunmehr elegant bedient werden",kann man der Pressemeldung weiter entnehmen. Innerhalb einer Straße ist es möglich, von Standort zu Standort zu navigieren und die Blickrichtung zu ändern. Innerhalb des Themas "Straßenwetter" wird direkt mittels Wettersymbol das aktuelle Wetter an den jeweiligen Stationen dargestellt. Die Belegung von fünf Lkw-Parkplätzen an der A5 in Richtung Süden vor der Grenze zur Schweiz wird auch in den Kartendarstellungen angezeigt.

Zu beziehen ist die App in Google Play und dem Apple App Store. Das Herunterladen der App ist kostenlos. In den Entwicklungskosten von rund 181.000 Euro ist auch der Betrieb des Systems in den nächsten dreieinhalb Jahren enthalten.