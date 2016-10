Ranking für 2016: Karlsruher Hochschulen punkten bei Personalchefs

Anzeige

Bei der Karlsruher Hochschule für Technik und Wirtschaft ist die Freude in einer eigenen Pressemitteilung groß: "Im Wirtschaftsingenieurwesen ist die Hochschule Karlsruhe nach Ansicht der Personalmanager bundesweit die Fachhochschule, die ihre Absolventen am besten auf den Beruf und damit auf die Karriere vorbereitet – also Rang eins im aktuellen Hochschulranking." Bei 14,1 Prozent der Personaler seien die Studierenden dieser Disziplin besonders beliebt.

In der Informatik und in Wirtschaftsinformatik liege die Hochschule jeweils bundesweit auf Platz zweiund in der Elektrotechnik auf Platz drei. Im Maschinenbau erreiche sie einen immer noch den Rang und in BWL, gerankt mit dem Studiengang International Management der Hochschule, zähle sie auch zu den Top Ten. "Mit diesen Top-Platzierungen ist die Hochschule Karlsruhe an die ausgezeichneten bundesweit die zweitbeste Hochschule für Angewandte Wissenschaften", heißt es in der Pressemitteilung.

Im aktuellen Hochschulranking der WirtschaftsWoche belegt aber auch das KIT nach eigener Aussage in allen ingenieurwissenschaftlichen Fächern die Spitzengruppe. "In Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik erreicht das KIT jeweils den zweiten, in Maschinenbau den dritten Platz", heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Auswertung wurden Personalchefs mittelständischer und großer deutscher Unternehmen befragt.

Die Informatik-Absolventinnen und -Absolventen des KIT überzeugen nach Aussage der Universität beim Thema Digitalisierung und erreichen bundesweit Platz zwei, ebenso wie die Alumni in Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik. "Der dritte Platz in Maschinenbau ergänzt das sehr gute Abschneiden des KIT in den Ingenieurwissenschaften", so das KIT. Dazu komme mit Platz acht in den Naturwissenschaften noch eine weitere Top-Ten-Platzierung.

Für das WirtschaftsWoche-Hochschul-Ranking 2016 hat die Beratungsgesellschaft Universum 540 Personalverantwortliche von Unternehmen befragt. Die Ergebnisse der Umfrage geben die Einschätzung der Personaler wieder, welche Universitäten und Fachhochschulen ihre Absolventen am besten für die Bedürfnisse der Unternehmen ausbilden. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich.