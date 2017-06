Die Trinkwasser-Preise steigen in Karlsruhe zum 1. Juli von 2,14 Euro auf 2,25 Euro je Kubikmeter (1.000 Liter) Wasser. Ursache für die Preiserhöhung sind allgemeine Kosten- und Preisentwicklungen, bestätigen die Stadtwerke Karlsruhe gegenüber ka-news. Aufgrund anstehender Investitionen könnten die Preise in den kommenden Jahren erneut "moderat" steigen.

Die anstehende Preissteigerung sei nicht auf Verunreinigungen oder sonstige Umwelteinflüsse zurückzuführen , sondern auf steigende Personal-, Betriebs- und vor allem Investitionskosten. Die letzte Preiserhöhung hat es im April 2015 gegeben: Der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser steht seitdem auf 2,14 Euro. Zuvor stieg er im August 2014 auf 2,11 Euro und im August 2012 auf 2 Euro.

"Wir sehen in Karlsruhe einen sehr moderaten Anstieg der Preise: 2014 stieg der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser, also 1.000 Liter, um 11 Cent. 2015 wurde nur der höhere Wasserpfennig weitergeben", so Unternehmenssprecher Markus Schneider gegenüber ka-news. Der sogenannte Wasserpfennig - das Wasserentnahmenetgelt - beträgt in Baden-Württemberg laut Schneider 3 Cent pro 1.000 Liter Wasser und stellt einen finanziellen Beitrag für die Landwirtschaft für geringere Düngung dar.

Wasserwerk "Mörscher Wald" wird ausgebaut

"Wir haben also nach drei Jahren wieder eine Preiserhöhung um rund fünf Prozent, die der allgemeinen Kosten- und Preisentwicklung Rechnung trägt, auf 2,25 Euro pro Kubikmeter", so Schneider, "auch nach der Preiserhöhung befinden sich die Wasserpreise in Karlsruhe im Mittelfeld der Trinkwasserversorger in Baden-Württemberg."

Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeutet die Erhöhung rund 1,60 Euro im Monat und ein Liter Trinkwasser kostet nun ein viertel Cent. In den kommenden Jahren erwarten die Stadtwerke Karlsruhe erneut einen "moderaten Preisanstieg": Mit dem Ausbau des Wasserwerkes "Mörscher Wald" wird es neben den normalen Kostensteigerungen auch einen Beitrag zu dieser großen Investition geben.