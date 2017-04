Das erste Quartal des Jahres bringt die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) an die Kapazitätsgrenze des Messegeländes. Für die Veranstaltungsmonate Januar, Februar und März seien nur noch vereinzelt freie Belegungstage zu finden, so die KMK in einer Pressemeldung.

Zum Jahresstart 2017 konnte durch den Wegfall des "Echtdampf-Hallen-Treffens" ein zweitägiger IT-Entwicklerkongress eingebucht werden, welcher drei der vier Hallen belegte. Aber auch Messen wie die "Learntec" und die "Einstieg Beruf" fanden im Januar statt.

Ein neuer Termin im Kalender war die "Winterworld", eine Party, die am 28. Januar Rave-Feeling in die dm-arena brachte. Gleichzeitig wurde in Halle 2 bereits das "Indoor Meeting Karlsruhe" aufgebaut. Danach ging es nahtlos über in den Aufbau der internationalen Kunstmesse "art Karlsruhe".

Es folgte die Doppelmesse "Inventa"/"RendezVino" und zeitgleich eine Veranstaltung der Edeka Südwest. Anschließend der Endspurt: mit Comedian Mario Barth, der "Teddy Show" und den Ehrlich Brothers in der dm-arena vom 24. bis 26. März.

Ausblick auf das Jahr 2018:

Für das erste Quartal 2018 schaut Oliver Brück, Prokurist der KMK, mit Freude und Sorge auf den Belegungskalender: "Alle Veranstaltungen aus 2017 werden auch 2018 in den ersten drei Monaten stattfinden. Die High-Tech Fachmesse "Lounges" kehrt aus Stuttgart zurück. Das freut uns sehr, macht die Planung des Geländes jedoch noch herausfordernder."

Für 2018 stehen nicht nur zusätzliche Termine im ersten Halbjahr an. Die "Learntec" und die "Einstieg Beruf" waren in 2017 so erfolgreich, dass sie erhöhten Flächenbedarf angemeldet haben. Darüber hinaus findet in 2018 auch das Welttreffen des digitalen ÖPNV, "IT-Trans" wieder statt.