Über 16.000 Veranstaltungsbesucher, weitere Unterstützung für IT-Studienabbrechern und Fachkräfte, Gründerförderung auf noch höherem Level und eine noch intensivere landesweite Vernetzung der IT-Branche: Bei der Mitgliederversammlung des CyberForum e.V. blickten Vorstand und Mitglieder des Unternehmernetzwerks in dieser Woche auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

"Im vergangenen Jahr haben wir als CyberForum, aber auch die IT-Region Karlsruhe, nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht", so Matthias Hornberger, Vorstandsvorsitzender des CyberForum e.V. anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung und ergänzt: "mit dem Startschuss für unseren IT-Accelerator CyberLab entsteht in Karlsruhe ein Leuchtturmprojekt für die Gründerszene Baden-Württembergs und darüber hinaus."

Hornberger ergänzt: "Mit der nun gestarteten Initiative Karlsruhe.Digital machen das Stadtmarketing und wir gemeinsam mit allen relevanten Institutionen vor Ort unsere Region fit für den Digitalen Wandel." Der Auftakt für die Initiative fand im September 2016 im Rahmen des großen Innovationsfestivals CODE_n statt, an welchem das CyberForum darüber hinaus durch zahlreiche Partnerveranstaltungen mitwirkte.

CyberLab – "Beschleuniger" für IT- und Hightech-Gründungen

Das CyberLab, das im Februar 2016 mit einem Richtfest gefeiert wurde, war 2013 zunächst als Startup-Inkubator gestartet und hat seither zahlreiche Gründer unterstützt. Anfang des vergangenen Jahres wurde durch das Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg der Baubeginn für die nächste Ausbauphase zum IT-Accelerator eröffnet.

"Mit einem Gesamtpaket aus optimaler Startup-Infrastruktur, noch mehr Räumlichkeiten, intensivem Mentoring und Support im Gründeralltag schaffen wir damit ein im Südwesten Deutschlands einmaliges Angebot für Startups", sagt David Hermanns, Geschäftsführer des CyberForum.

Studienabbrecher als Fachkräfte für die IT-Branche

Im Rahmen von "Finish IT 2.0" wurde im vergangenen Herbst die Unterstützung für Studienabbrecher aus IT-Fächern ausgeweitet: Nun gibt es in Zusammenarbeit mit der IHK Karlsruhe und den Berufsschulen eigene "Verkürzerklassen" für Studienabbrecher, in denen diese bei entsprechenden Voraussetzungen in nur 18 Monaten ihren Abschluss machen können, um schneller als beispielsweise Fachinformatiker in einem regionalen Unternehmen einsteigen zu können.

Im aktuellen Geschäftsjahr liegt ein besonderer Fokus auf der Fachkräftesicherung. So startet in Kürze ein weiteres Projekt in der Region, das kleine Firmen und Auszubildende zusammenbringt. Auch ist eine noch stärkere Förderung von jungen technikbegeisterten Nachwuchstalenten in Planung.

Zudem ist das CyberForum weiterhin auf der internationalen Bühne präsent: aktuell laufen die EU-Projekte PERMIDES und FORESDA, bei denen die Zusammenarbeit von Biopharma- und IT-Unternehmen beziehungsweise die Digitalisierung der Forstwirtschaft gefördert wird. Im weiteren EU-Projekt Urban Inno stehen partizipative Stadtentwicklungs- und Innovationsprozesse im Vordergrund.